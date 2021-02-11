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بايدن: بعض المواقف قد تتغير بعد ظهور أدلة جديدة فى محاكمة ترامب

الخميس، 11 فبراير 2021 06:10 م
بايدن: بعض المواقف قد تتغير بعد ظهور أدلة جديدة فى محاكمة ترامب بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بعض المواقف قد تتغير بعد ظهور أدلة جديدة في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: اتصالي بالرئيس الصيني استمر لساعتين وكان جيدا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستراجع استراتيجيتها تجاه الصين، بالنظر فى مجالات حيوية تشمل المخابرات والتكنولوجيا والوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة.

 

وسوف تكون المراجعة ضمن عدة مراجعات أخرى يقوم بها البنتاجون بالفعل وتتراوح ما بين القوات المنتشرة فى الشرق الأوسط وحتى السياسة تجاه حلف شمال الأطلسي.

 


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