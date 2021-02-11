بالشماريخ والأعلام.. جماهير الأهلى بالشرقية تحتفل بالتتويج بالبرونزية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

عمت الفرحة شوارع محافظ الشرقية، وخرجت الجماهير للاحتفال بفوز النادي الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال كأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع .

ففي منطقة القومية بالزقازيق، خرج الشباب يطوفون بالأعلام ويطلقون الشماريخ والألعاب النارية، كما تجمعوا داخل الكافيهات وأطلقوا الأغاني الاحتفالية والمهرجانات ودق الطبول .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد هنأ النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجهازه الفني بالإنجاز التاريخي مؤكدا أن الأهلي شرف الكرة المصرية .



احتفالات فوز الاهلى



الجماهير تحتفل بفوز النادى الأهلى



جانب من الاحتفالات