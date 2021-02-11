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بالشماريخ والأعلام.. جماهير الأهلى بالشرقية تحتفل بالتتويج بالبرونزية.. صور

الخميس، 11 فبراير 2021 10:41 م
بالشماريخ والأعلام.. جماهير الأهلى بالشرقية تحتفل بالتتويج بالبرونزية.. صور احتفالات فوز الاهلى
الشرقية - إيمان مهنى

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عمت الفرحة شوارع محافظ الشرقية، وخرجت الجماهير للاحتفال بفوز النادي الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمونديال كأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع .

ففي منطقة القومية بالزقازيق، خرج الشباب يطوفون بالأعلام ويطلقون الشماريخ والألعاب النارية، كما تجمعوا داخل الكافيهات وأطلقوا الأغاني الاحتفالية والمهرجانات ودق الطبول  .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد هنأ النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجهازه الفني بالإنجاز التاريخي مؤكدا أن الأهلي شرف الكرة المصرية .

 

احتفالات فوز الاهلى
احتفالات فوز الاهلى

 

الجماهير تحتفل بفوز النادى الأهلى
الجماهير تحتفل بفوز النادى الأهلى

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جماهير الاهلى تحتفل بالفوز
جماهير الاهلى تحتفل بالفوز

 


الاهلي وبالميراس

الاهلي

كأس العالم للأندية

أخبار الاهلي

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