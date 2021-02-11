المغرب والسنغال يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

(أ ش أ)

بحث رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنغالي إدريسا سيك، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المسؤلين أكدا أهمية العلاقات التي تجمع البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، والثقافية والحضارية القوية، موضحين أن هناك عدة مجالات يمكن للبلدين أن يعززا فيها تعاونهما المشترك، ومنها تطوير التعاون بين الشركات المغربية والسنغالية، وكذا تعميق العمل المشترك في ميدان البحث العلمي وتشجيع الاتفاقيات ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا ضرورة التفكير في أفضل السبل لتجاوز تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، التي اجتاحت العالم وخلفت خسائر في الأرواح وفي الاقتصاد.