المبعوث الأمريكى لليمن: ندعم السعودية والشرعية اليمنية فى مواجهة اعتداءات الحوثيين

إيمان حنا

لفت المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيموثى ليندر كينج‏، إلى لقاءاته السابقة مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وزياراته إلى عدن وكذلك لصنعاء خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مثمناً جهود الحكومة الشرعية على مواقفه الواضحة تجاه السلام الذى ينشده الشعب اليمنى. وفق وكالة الأنباء اليمنية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدربه منصور هادى، اليوم، للمبعوث الامريكى وبحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح، المبعوث الأمريكى الخاص لليمن تيموثى ليندر كينج‏ ومعه سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل، وأكد المبعوث الأمريكى، دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية وكذلك الحلفاء فى المملكة العربية السعودية تجاه الاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية.



وقال ليندر كينج "نتفق مع وصفكم للدور السلبى لايران فى اليمن والذى لم ينتج عنه إلا مزيداً من التوتر والصراع وعدم الاستقرار ومع ذلك نعمل على احلال السلام للتوصل الى اتفاق دائم لايقاف الحرب بالتعاون مع شركائنا جميعاً بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الاممي الى اليمن".



وجدد المبعوث الأمريكى، دعم بلاده لوجود الحكومة بعدن والجهود التى تبذل لخدمة الشعب اليمنى، وحث جميع الداعمين على بذل مزيداً من الدعم المادى والاغاثى للشعب اليمنى لتلبية متطلبات والتزامات الحكومة، لافتاً إلى امكانية عقد مؤتمر للمانحين يُنظم فى هذا الصدد، كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.