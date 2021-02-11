الكشف على 607 مواطنين خلال قافلة طبية نظمتها محافظة الغربية بصفط تراب

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الخميس 11 فبراير، ختام فعاليات (مبادرة صفط تراب...بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة) والتى تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة حيث تم توقيع الكشف على 607 حالات ضمن القافلة الطبية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالغربية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات ( الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة) وتم صرف علاج مجانى بالكامل لجميع المترددين وسط فرحة عارمة من أهالى القرية، وذلك فى إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح عبد الوهاب الحضرى عضو المكتب الفنى للمحافظ، أن مبادرة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة شملت تنظيم خمس قوافل ( بيئة، زراعية، بيطرية، اجتماعية وطبية) على مدار أسبوع.