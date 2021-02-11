وأضافت أن هناك الكثير من المنظمات والسفارات لبت الدعوة، ومن ضمنها زيارة وفد الاتحاد الأوروبى لتقديم الدعم الكامل لعمل المفوضية وكذلك بعثة الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمم المتحدة أرسلت عددا من الخبراء يرافقون عمل المفوضية في الجانب الإعلامي واللوجستي والانتخابي، وأنه في جانب الإدارة والإجراءات والتدريب هناك فريق سيصل إلى المفوضية لمواكبة العمل وتقديم المشورة الفنية.