الطيران العراقي يدمر أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين

كتب أحمد عرفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، أن الطيران العراقي دمر أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات "أف 16" العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وتابع خلية الإعلام الأمني في العراق أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل".