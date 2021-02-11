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الشرطة السودانية تحبط مخططا لحرق الميناء الرئيسى بالعاصمة الخرطوم

الخميس، 11 فبراير 2021 10:21 ص
الشرطة السودانية تحبط مخططا لحرق الميناء الرئيسى بالعاصمة الخرطوم الشرطة السودانية - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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انتشرت عناصر من الشرطة السودانية فى الخرطوم، حيث أحبطت مخططا لحرق الميناء الرئيسي بالعاصمة، جاء ذلك نقلا عن قناة الشرق للأخبار.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تكوين فريقي عمل وزاريين، لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة صفوف الوقود والخبز بالعاصمة والولايات، بالإضافة لمعالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات السودان مؤخرا.

وترأس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أول جلسة لمجلس الوزراء، في تشكيله الجديد.

وأشار حمدوك إلى البداية القوية للعمل مشترك، متعهدا بالعمل المستمر بروح الفريق لأجل السودان، ولتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية حول الاقتصاد وبناء واستكمال السلام، والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وشدد على أهمية تحصين السودان من كل ما يحدث حوله، للعبور إلى السلام الشامل والتنمية والتحول الديموقراطي الراسخ.


السودان

الشرطة السودانية

عبدالله حمدوك

اخبار السودان

ميناء الخرطوم

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