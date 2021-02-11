السيناتور ليندسى جراهام: الاتجاه بعدم إدانة ترامب أمام مجلس الشيوخ يتزايد

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور ليندسي جراهام، إن الاتجاه بعدم إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ يتزايد.

وطمأن السيناتور ليندسى جراهام الرئيس الأمريكى السابق بالبراءة أمام مجلس الشيوخ.

وفى وقت سابق أكدت نانسي بيلوسى، رئيس مجلس النواب الامريكى، أن ما ارتكبه الرئيس السابق دونالد ترامب من تحريض على اقتحام مبنى الكابيتول ذنب ساحق ويتطلب ادانته من قبل مجلس الشيوخ وحرمانه من تولى منصب الرئاسة الامريكية فى المستقبل.

وغردت نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "الدليل على ذنب الرئيس ترامب كبير. إذا علم الرؤساء المستقبليون أن بإمكانهم التحريض على التمرد فى أيامهم الأخيرة في مناصبهم والابتعاد عنه، فإننا ندعو إلى انتهاكات خطيرة للسلطة. يجب على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترامب وحرمانه من تولى منصب فى المستقبل".