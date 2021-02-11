اليوم السابع
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السفيرة الأمريكية فى لبنان: قتل الناشط لقمان سليم عمل همجى غير مقبول

الخميس، 11 فبراير 2021 11:07 ص
السفيرة الأمريكية فى لبنان: قتل الناشط لقمان سليم عمل همجى غير مقبول لقمان سليم
رويترز

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قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا اليوم الخميس، إن قتل الناشط اللبناني لقمان سليم "كان عملا همجيا لا يمكن غفرانه أو قبوله".

أدلت شيا بهذا التصريح في كلمة ألقتها خلال مراسم تأبين سليم في منزل أسرته أثناء زيارة نادرة للضاحية الجنوبية، معقل جماعة حزب الله، في العاصمة بيروت.

وكان سليم يدير مركزا للأبحاث وصنع وثائقيات بالتعاون مع زوجته وقاد جهود إنشاء أرشيف يوثق الحرب الأهلية الطائفية في لبنان التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

وكان قد تجمع نحو 100 ناشط في وسط بيروت للاحتجاج على مقتل لقمان سليم المنتقد البارز لجماعة حزب الله والمطالبة بتحقيق شفاف في مقتله.

 


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