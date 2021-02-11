وأضاف لوكاشينكو، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس "تحت ستار مبدأ التناوب، يعزز حلف الناتو قواته على أساس دائم، ونتيجة ذلك، أصبح مستوى التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة اليوم خارج عن السيطرة".



وأفاد الرئيس البيلاروسي بأن: "الغرب أخلف تعهده منذ زمن بعيد بأن البنية التحتية للحلف لن تتوسع باتجاه الشرق، قائلا: "لقد كنت شاهدا ومشاركا في هذه الوعود".