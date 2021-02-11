أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، تدمير مصنع لصناعة الألغام تابع لحركة طالبان فى إقليم قندهار، وأشارت الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إلى أن المصنع كان مخصصا لصناعة الألغام والمتفجرات وتم تدميره خلال عملية عسكرية.
وأسفرت هجمات القوات الأفغانية عن مقتل 8 من مصنعى الألغام، بما في ذلك قائدهم.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان خلال غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم بلخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة