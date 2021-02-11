وأسفرت هجمات القوات الأفغانية عن مقتل 8 من مصنعى الألغام، بما في ذلك قائدهم.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان خلال غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم بلخ. 