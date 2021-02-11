كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، تدمير مصنع لصناعة الألغام تابع لحركة طالبان فى إقليم قندهار، وأشارت الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إلى أن المصنع كان مخصصا لصناعة الألغام والمتفجرات وتم تدميره خلال عملية عسكرية.