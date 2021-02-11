الخارجية الروسية تحذر الاتحاد الأوروبى برد مناسب على أى عقوبات جديدة

كتب أحمد عرفة

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات جديدة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية أليكسي نافالني.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الدعوات إلى تشديد العقوبات الأوروبية ضد موصكو في الأيام الأخيرة "ليست مستغربة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصبح اعتياديا بالنسبة للتكتل الأوروبي منذ عام 2014.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن المسؤولين في بروكسل يلجؤون إلى العقوبات كل ما يواجهون حرص روسيا ودول ذات سيادة أخرى التام على حماية مصالحها المشروعة ومنع التدخل السافر في شؤونها وعدم الانجرار وراء مهندسي النظام العالمي الغربيي"، متابعة: : "نود تحذير شركائنا في الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي خطوة متهورة أخرى لأنها حتما، ستستدعي ردا مناسبا منا".

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه من غير المقبول إطلاقا استغلال حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وجعلها أداة جيوسياسية.