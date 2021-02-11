الحكومة القبرصية: على تركيا أن تدرك أننا لا نقبل سياساتها التوسعية

كتب أحمد عرفة

أكدت الحكومة القبرصية، أن على تركيا أن تدرك أننا لا نقبل سياساتها التوسيعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق انطلقت فى العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، الخميس، أعمال منتدى الصداقة "فيليا" بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، ونظرائه من اليونان والسعودية وقبرص والإمارات والبحرين.

وفى كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إن المنتدى متاح للجميع، وهدفه تعميق التعاون فى هذا السياق الجديد الذى يخدم مصالح بلداننا ويفعل الرفاهية في المنطقة، ويضع أجندة طموحة وإيجابية.

وأعرب كيرياكوس عن تطلعه فى إطلاق حوار دينى وحضارى خلال أعمال المنتدى بهدف حماية الشعوب والعلاقات بين مختلف الدول، مضيفا: "نأمل من خلال المنتدى أن نلتقى بشكل مكثف ونضع الأرضية المناسبة من أجل مستقبل شعوبنا .