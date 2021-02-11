اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 12:03 م
خالد صلاح
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الجيش العراقى يدمر مضافات لداعش بعملية أمنية فى الأنبار

الخميس، 11 فبراير 2021 10:46 ص
الجيش العراقى يدمر مضافات لداعش بعملية أمنية فى الأنبار الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القوات المشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، تدمير مضافات لداعش بعملية أمنية في الأنبار.


وقالت القوات المشتركة ـ في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز"، اليوم الخميس ـ إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، دمرت مضافات لداعش بعملية أمنية في الأنبار".


وأضاف البيان، أن "قوة من المقر المسيطر ل‍لواء الأول بالحشد واللواء 27 وبالتنسيق مع الجيش شرعت بالتفتيش والتدقيق الأمني في عدة مناطق شرق الانبار بناء على معلومات استخباراتية، أسفرت عن تدمير مضافات لداعش بعضها جديدة".


الجيش العراقى

الانبار

داعش

الحشد الشعبي

عملية امنية

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