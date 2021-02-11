وقال الجيش السنغالي – حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الفرنسية اليوم الخميس، إن هذه القواعد الثلاث كانت تأوى مقاتلين من حركة القوى الديمقراطية لكازامانس، موضحة أنها ضبطت قذائف مورتر وقاذفات صواريخ وبنادق ودراجات نارية.

وأضافت القناة، أنه منذ 26 يناير 2021، شن الجيش السنغالي عملية واسعة للتغلب على آخر معاقل حركة كازامانس، مشيرة إلى أن ثلاثة من قواعدها تعرضت للهجوم بمنطقة "سيكوم" وغابة "بليز" وهي منطقة تقع في أقصى جنوب السنغال على الحدود مع غينيا بيساو، وتم استخدام الطيران والمدفعية ، مما دفع المتمردين إلى الفرار.

وأفادت القناة، بأنه لم تقدم السلطات فى داكار أى تقييم عن الخسائر ولم تدلي بأي معلومات عن عدد هؤلاء المقاتلين المتمردين وإلى أين فروا، كما يدرك الجيش السنغالي أنه لا تزال هناك قواعد أخرى من هذا النوع.

يذكر أن هذه الحركة ظهرت في نهاية عام 1982 بمنطقة كازامانس الواقعة في جنوب السنغال، وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام بين داكار وهذه الحركة في ديسمبر عام 2004، تضاعفت الاشتباكات مما أدى إلى بقاء الوضع المؤلم "لا حرب ولا سلام" في المنطقة.



