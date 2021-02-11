البيت الأبيض: بايدن يتطلع للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو قريبا

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قريبا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الخميس/ إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكتب بايدن - فى خطاب للكونجرس نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني - "لا أرى أن هنالك مبررا لفرض حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية".

وأضاف: أعلنت أيضًا أنه يجب أن تكون سياسة إدارتى هى عدم تحويل المزيد من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين لبناء جدار حدودى وأجرى مراجعة دقيقة لجميع الموارد المخصصة أو المعاد توجيهها لهذا الغرض.