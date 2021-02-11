البنتاجون: لا يمكن إيجاد حل فى الشرق الأوسط دون حل مسألة الملف النووى الإيرانى

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكي، نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل فى منطقة الشرق الأوسط دون حل مسألة الملف النووى الإيراني، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكدت فرنسا على إيران وقف خروقها للاتفاق النووى، وأنه أن على إيران عدم اتخاذ خطوات تفاقم أزمة الاتفاق النووي، و أن تخصيب إيران لليورانيوم يزيد من تدهور الاتفاق النووي ويقلل فرص الدبلوماسية، وفقا لخبر عاجل بثته ايضا قناة العربية.

وفى وقت سابق حذرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران اليوم الخميس من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، ومن ثم إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.