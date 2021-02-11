البرلمان الأوروبى يؤكد على ضرورة إيجاد حلول للخروج من أزمة لقاح كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قال أعضاء البرلمان الأوروبي، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي، مواصلة جهوده المنسقة لمكافحة جائحة كوفيد 19، واتخاذ تدابير عاجلة لتكثيف إنتاج اللقاحات لتلبية توقعات المواطنين.

وفي المناقشة العامة مع الرئاسة البرتغالية ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، علق أعضاء البرلمان الأوروبي، على حالة استراتيجية التطعيم الخاصة بالاتحاد الأوروبي ضد COVID-19.

وأكد الأعضاء، أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ القرارات الرئيسية الصحيحة، لا سيما فيما يتعلق بالنهج الأوروبي الجماعي للتطعيم والدفاع عن حقوق مواطنيها، من خلال وضع السلامة في المقام الأول وفرض قواعد مسؤولية الاتحاد الأوروبي.

ودافعت الرئيسة فون دير لاين عن اختيار الاتحاد الأوروبي لطلب اللقاحات بشكل جماعي ، والحاجة إلى التضامن العالمي وقرار عدم اتخاذ أي طرق مختصرة بشأن سلامة وكفاءة اللقاحات.

وأقرت أنه يجب استخلاص الدروس من أخطاء الماضي ، حيث ما زلنا لسنا حيث نريد أن نكون في المعركة ضد الفيروس.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي، على ضرورة إيجاد حلول للخروج من الأزمة بروح التضامن بين الدول الأعضاء، وكذلك على المستوى العالمي، لافتين إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية بقية العالم، ويجب أن يضمن توزيع اللقاحات بشكل عادل في جميع أنحاء العالم، وأكدوا مجددًا أنه "لا أحد في مأمن حتى يصبح الجميع آمنين".

وأقر الأعضاء بأن الاتحاد الأوروبي قد قلل من أهمية تحديات الإنتاج الضخم للقاحات، وأن التدابير الملموسة لزيادة الإنتاج يجب أن تؤخذ الآن على أنها مسألة ذات أولوية قصوى.

وحث العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي اللجنة على إنفاذ العقود الحالية، ودعم الدول الأعضاء في نفس الوقت في استراتيجيات نشر اللقاح.