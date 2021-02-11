اليوم السابع
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البدء فى إخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور بدمياط

الخميس، 11 فبراير 2021 02:49 م
البدء فى إخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور بدمياط مستشفى فارسكور
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت محافظة دمياط، أن وزارة الصحة والسكان وافقت على مطلب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع وزارة  الصحة والسكان، لسرعة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزى.

كما أعلنت عن الحصول على موافقة الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التى كانت موجودة بتلك المبانى بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.

فيما نوهت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة على عرض مستندات المشروع بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للبدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المبانى.

 

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اخبار دمياط

وزاره الصحه

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