اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات كوفيد-19 إلى أمريكا والصين ودول خليجية

الخميس، 11 فبراير 2021 08:56 م
الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير لقاحات كوفيد-19 إلى أمريكا والصين ودول خليجية لقاحات كورونا
رويترز

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 قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إنها وافقت حتى الآن على جميع طلبات تصدير لقاحات كوفيد-19، التي تشمل التصدير إلى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ودول خليجية عربية، وذلك منذ أن أنشأت آلية لمراقبة تداول اللقاحات.
 
وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي منح 37 ترخيصا إجمالا لتصدير اللقاحات إلى 21 دولة في الفترة بين 30 يناير كانون الثاني والعاشر من فبراير شباط. ولم تحدد أرقاما لعدد الجرعات التي يتم تصديرها من مصانع في الاتحاد.
 
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إن الصادرات منذ نهاية يناير كانون الثاني تتعلق فقط بلقاحي شركتي فايزر ومودرنا.
 
والدول التي تسلمت لقاحات كوفيد-19 التي تم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي منذ 30 يناير كانون الثاني هي، أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور واليابان والكويت وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وسلطنة عمان وبنما وقطر والسعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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