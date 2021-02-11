وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى قد أعلن بحث الأزمة في لبنان مع ماكرون، مضيفا أنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسى حول العراقيل الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها.

وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي، في ديسمبر، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية .

وحينها أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية "ستواصل الضغط على الطبقة السياسية" في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.