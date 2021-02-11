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الأمم المتحدة تدين الهجوم على قاعدة لبعثتها فى مالى وإصابة 28 من حفظة السلام

الخميس، 11 فبراير 2021 11:33 ص
الأمم المتحدة تدين الهجوم على قاعدة لبعثتها فى مالى وإصابة 28 من حفظة السلام قوات حفظ السلام - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أدانت الأمم المتحدة بشدة هجوما على قاعدة مؤقتة لبعثتها في مالي أدى إلى إصابة 28 عنصرا من حفظة السلام بجراح في منطقة مضطربة وسط البلاد.

محمد صالح النظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في مالي قال إن حفظة السلام قاموا، على مدى أشهر، بإجراء عدد كبير من العمليات الأمنية وسط مالي للمساعدة في الحد من العنف ضد السكان، واستعادة الهدوء في المناطق التي تفيد التقارير بتصاعد حدة التوترات المجتمعية بها، وتقليص تهديدات العبوات بدائية الصنع.

وأضاف النظيف أن هذه العمليات تقوض جهود أعداء السلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالعمل إلى جانب الماليين من أجل مصلحة الماليين.

ويعد العام الحالي دمويا بالنسبة للبعثة في مالي التي يخاطر أعضاؤها بحياتهم لحماية المدنيين، إذ قُتل خمسة من حفظة السلام في أسبوع واحد في هجمات وقعت في منتصف يناير.

 

 


الأمم المتحدة

حفظ السلام

مالى

هجوم

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