استمرار مبادرة "حياة كريمة" بقرى بورسعيد الأكثر احتياجًا

بورسعيد - محمد عزام

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال متابعته فعاليات المبادرة، إلى أن المبادرة تهدف لتوفير السلع الغذائية الأساسية من: زيت، وسكر، أرز، مكرونة، لحوم، مجمدات، شاى، وسمن وغيرها من الشاعر وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار تعاونية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 30%، وذلك بالقرى الأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد "ثابت"، أن المبادرة تهدف أيضا إلى توفير اسطوانات البوتجاز المنزلية بالسعر الرسمي المقرر لإحداث توازن سعري بالأسواق، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع بسهولة ويسر، وذلك بعد زيادة الطلب على الاسطوانات خاصة فى فصل الشتاء، لافتا إلى وجود رقابة للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تعاونية ومنع الغش التجاري بكافة صوره.