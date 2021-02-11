اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار مبادرة "حياة كريمة" بقرى بورسعيد الأكثر احتياجًا

الخميس، 11 فبراير 2021 10:48 ص
استمرار مبادرة "حياة كريمة" بقرى بورسعيد الأكثر احتياجًا حياة كريمة فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال متابعته فعاليات المبادرة، إلى أن المبادرة تهدف لتوفير السلع الغذائية الأساسية من: زيت، وسكر، أرز، مكرونة، لحوم، مجمدات، شاى، وسمن وغيرها من الشاعر وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار تعاونية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 30%، وذلك بالقرى الأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد "ثابت"، أن المبادرة تهدف أيضا إلى توفير اسطوانات البوتجاز المنزلية بالسعر الرسمي المقرر لإحداث توازن سعري بالأسواق، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع بسهولة ويسر، وذلك بعد زيادة الطلب على الاسطوانات خاصة فى فصل الشتاء، لافتا إلى وجود رقابة للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار تعاونية ومنع الغش التجاري بكافة صوره.

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

مديرية التموين

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة