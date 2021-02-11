استمرار تلقى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الخميس، جاء على لسان الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط عن استمرار فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية، ومقدمى الخدمة بمستشفيات عزل أبو تيج والصدر والحميات بأسيوط.

تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية ومقدمى الخدمة كما تم تقديم اللقاح للأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات الجامعة.

وخلال متابعته اطمأن وكيل وزارة الصحة بأسيوط على الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

ودعا دكتور محمد زين، جميع الأطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاح موجه الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

جدير بالذكر أنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ويلى ذلك المواطنين.