إيطاليا تسجل 336 وفاة و12956 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وأوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.