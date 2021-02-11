اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 01:44 ص
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إيطاليا تسجل 336 وفاة و12956 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 11 فبراير 2021 01:00 ص
إيطاليا تسجل 336 وفاة و12956 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
وكالات

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سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وأوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

 


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