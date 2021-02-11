إيران: محادثات مع الجانب الروسى حول الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v"

كتب أحمد عرفة

أعلن مساعد وزير الصحة ورئيس منظمة الغذاء والدواء في إيران محمد رضا شانه ساز، عن إجراء محادثات مع الجانب الروسي حول الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف مساعد وزير الصحة ورئيس منظمة الغذاء والدواء في إيران، أن الجانب الروسي حصل على معلومات جيدة للغاية حول قدرات شركات إنتاج الأدوية واللقاحات في إيران.

وتابع مساعد وزير الصحة ورئيس منظمة الغذاء والدواء في إيران أنه تمت خلال هذه الزيارة إزالة الغموض حول إنتاج لقاح كورونا، وجرت محادثات بشأن الإنتاج المشترك للقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا أن الوفد الإيراني تفقد خط إنتاج اللقاحات في روسيا معربا عن أمله في تسريع إنتاج لقاح کورونا في إيران بهدف توسيع عملية التطعيم وكذلك توفير إمكانية تصدير اللقاح إلى دول المنطقة.