وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في بيان أوردته وكالة إنباء (إرنا - نيوز) الإيرانية، إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 58 ألفا و751 حالة عقب تسجيل 65 وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض مليونا و278 ألفًا و857 شخصًا، ووصل عدد الحالات الخطرة إلى 3 آلاف و735 شخصًا.



وذكر البيان أنه تم إجراء 9 ملايين و885 ألفًا و913 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.