إزالة 94 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة بالغربية

الغربية محمد طارق

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من 2021/1/16 وحتى 2021/2/11، أسفرت الحملات عن إزالة 94 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و15 سهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد 12 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1 فدان و3 قيراط و18 سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد 41 حالة تعدي علي مساحة 20 قيراط و 19 سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد 5 حالات تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 6 قيراط و10 أسهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد 29 حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 20 قيراط و14 سهم، كما تم إزالة عدد 2 حالة تعدي علي مساحة 1 قيراط و18 سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد 1 حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد 4 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط و7 أسهم.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.