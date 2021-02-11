إزالة 120 حالة إشغال طريق وغلق 4 محلات تجارية خلال حملة تفتيشية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، أسفرت عن إزالة 120 حالة إشغال بالطريق والسوق العمومي برشيد، وغلق 4 محلات تجارية غير مرخصة بمركز ومدينة كوم حمادة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 16 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع مقهى ومقر للدروس الخصوصية بمركز ومدينة دمنهور.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قد وجه بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.