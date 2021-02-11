أوقاف الأقصر تنظم أول دورة فى اللغة العربية 15 فبراير لـ50 إماما وداعية

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تستعد المديرية خلال الأيام المقبلة لتجهيز 50 داعية وإمام مسجد للمشاركة فى فعاليات أول دورة تدريبية فى اللغة العربية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم عقد أول دورة في اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 15/2/2021م، ولمدة أربعة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف الأقصر، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بمدينة الأقصر ، وهم كل من:- (محمد عباس محمد محيسن - عبد الله مصطفى زكى عطا - حسين عبد الرازق الباسط عبد الرازق - محمد محمود احمد إبراهيم - عبد الرحيم محمد احمد إبراهيم - محمود لطفي السيد محمد - على حمدي نوبي حفني - مؤمن محمد فؤاد على - أبو الحسن محمد حامد احمد - محمد أسعد محمد عبد الحكيم - احمد الطيب فراج محمد".

وشملت الأسماء: محمد سالم توفيق مهران - حمادة محمد نصر مدني - احمد الطيب سليم أبا زيد - عبد الرحيم عبد الرسول خضر - محمد ربيع محمد احمد - محمود العزب محمد محمود - أحمد على أحمد محمد - محمد فريد طايع عبد الرحمن - سيد حسين قرين عبد الجليل - الحسن احمد محمد رمضان - حسن منصور محمد احمد - محمود عبد الحميد محمد يوسف - احمد محمد محمد عبد الراضي - علي شعبان عبد الله - بكر إبراهيم محمود إبراهيم - فتحي عبد الحميد زيدان عبد العاطي - عبد الفتاح إبراهيم الشاذلي إبراهيم - حسن بشاري سليمان محمد - علي عبد الفتاح محمد أمين - سعد محمدانى بكر الحفني - أبو المعارف محمود أحمد محمد - محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم - النوبي عباس على عمر - محمود عبد الرحيم حفني - محمد أبو الحسن سباق - محمود حنفي عبد الله على - الحسين عبد رب الرسول محمد - احمد مرعى فؤاد حسين - محمود نوبي جاد احمد - احمد مصطفى سعد - إسماعيل علي إبراهيم - خالد عبد الراضي الأمير - إبراهيم عبدالسلام حامد - عبد الفتاح إبراهيم السيد - محمود محمد أمين إبراهيم - سيد عنتر سيد أبو الحسن - الطاهر محمد يوسف احمد - أيمن محمد احمد محمود - أحمد جابر موسى على).