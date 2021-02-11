اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 09:40 م
خالد صلاح
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أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون لاختيار رئيس للادعاء بعد فشل التوافق على مرشح

الخميس، 11 فبراير 2021 09:33 م
أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون لاختيار رئيس للادعاء بعد فشل التوافق على مرشح المحكمة الدولية
رويترز

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 تبدأ الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية غدا الجمعة تصويتا لاختيار رئيس جديد للادعاء لمدة تسعة أعوام، بعد إخفاقها في التوصل إلى مرشح توافقي.
 
وسيُجرى اقتراع سري لاختيار أحد أربعة مرشحين تبقوا بعد طرح 14 في البداية، ليشغل المنصب بعد رئيسة الادعاء فاتو بنسودا التي ستغادر في 15 يونيو حزيران.
 
جاء احتدام التنافس السياسي على المنصب في ظل تزايد التدقيق في عمل مكتب رئيسة الادعاء.
 
كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت العام الماضي عقوبات على أعضاء بالمحكمة، من بينهم بنسودا، بسبب تحقيقات مكتبها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، بما يشمل القوات الأمريكية. والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة.
 
وقالت المحكمة الأسبوع الماضي إنها تتمتع بالولاية القضائية لنظر قضايا جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، وهو ما قد يفضي إلى تحقيق تعارض

المحكمة الدولية

المحكمة الجنائية

الادعاء

التنافس السياسي

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