أزمات التصدير تحاصر الشركات البريطانية بعد بريكست.. استطلاع يكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه نصف المصدرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبى صعوبات بسبب تصاعد الروتين الناتج عن "بريكست" وتعطيل الحدود بعد شهر من القواعد الجديدة، وفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة الجارديان.

وقالت غرف التجارة البريطانية (BCC) إن 49% من المصدرين المقيمين فى المملكة المتحدة فى دراسة شملت 470 شركة عانوا من مشاكل فى ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى منذ بداية العام، حيث كافحت الشركات للتكيف وواجهت تكاليف أعلى بسبب زيادة فحص الحدود والأوراق.

بعد مرور أكثر من شهر على العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة وبروكسل، حذرت مجموعة الضغط التجارية الرائدة من أن اتخاذ إجراء عاجل من قبل كل من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبى كان ضروريًا لحل المشكلات الخطيرة المتعلقة بالتجارة عبر الحدود.

وقالت إن الشركات البريطانية تواجه تكاليف إضافية، وتأخيرات فى الشحنات من وإلى القارة، وجبال من الأعمال الورقية الجديدة، وغالبا ما يتم الخلط بينها بشأن ما إذا كانت قواعد معينة تنطبق عليها أم لا.

جاءت النتائج مع تصاعد الضغط على الحكومة وسط صعوبات على الحدود، مع تحذيرات من أن زيادة حجم التجارة في وقت لاحق من العام من المرجح أن تكشف المزيد من المشاكل مع النظام.

وقالت BCC إن حوالي ثلث الشركات في استطلاع شمل 1000 شركة أجري في أواخر يناير ، وجدت صعوبات في التكيف مع التغييرات في نقل البضائع أو تداولها في الشهر الأول من العام، وقال ما لا يقل عن 10% أن تغييرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت سهلة ، بينما قال 45% إن التجارة عبر الحدود لا تنطبق على أعمالهم ، وقال 16% إنه من السابق لأوانه القول.

وأضافت BCC أن الوضع قد يزداد سوءًا في خلال أشهر إذا مضت المملكة المتحدة في تنفيذ فحوصات الصحة على الأغذية اعتبارًا من أبريل والرقابة الجمركية الكاملة على الواردات من يوليو ، في الوقت الذي لا تزال فيه الشركات تحت الضغط بسبب Covid-19.