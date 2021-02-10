يورو بول تعتقل 10 قراصنة سرقوا عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار من مشاهير

كتب سمير حسنى

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "اليوروبول" عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 10 قراصنة سرقوا عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار من مشاهير.

فى وقت سابق، قالت وكالة الشرطة الأوروبية إن رجال الأمن من 27 دولة تمكنوا من حجز مخدرات ومنشطات وعقاقير طبية مزيّفة أثناء مداهمات عبر أنحاء أوروبا جميعها، استهدفت الاتجار غير المشروع بالأدوية، وقدرت قيمة المواد الطبية التي تم ضبطها بـ 73 مليون يورو.

وجرت بقيادة أجهزة الشرطة في فنلندا وفرنسا واليونان وإيطاليا وشاركت فيها 19 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي وثماني دول أخرى، بتنسيق من "يوروبول"، الوكالة التي تعنى بإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار تم تفكيك 25 عصابة إجرامية، واعتقال 667 شخصاً، وضبط مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية، بما في ذلك كميات كبيرة من العقاقير غير المشروعة والمزيفة والأدوية المضادة للسرطان وأخرى تتعلق بمعالجة الضعف الجنسي فضلاً عن العديد من المنشطات ومختلف الأدوية المضادة للفيروسات ومسكنات الألم ومزيلات القلق.