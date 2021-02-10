ولى عهد أبو ظبى يطلق اسم أنور قرقاش على "أكاديمية الإمارات الدبلوماسية"

ريهام عبد الله

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إطلاق اسم الدكتور "أنور قرقاش" على أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، تقديرا لعطائه الصاق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، بحسب ما قاله.

وقال ولى عهد أبو ظبى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: تقديراً لعطاء الدكتور أنور قرقاش الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وكونه أحد رواد العمل الدبلوماسي.. أعدنا تسمية " أكاديمية الامارات الدبلوماسية" إلى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ".



محمد بن زايد

وفى سياق آخر، أعرب الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى للإمارات عن سعادته لتكريم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزكي نسيبة ومنحهما وسام الاتحاد الإماراتي.

وغرد الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر قائلا: "سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام "الاتحاد" تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي.. الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح".

وأجرى الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، تعديلا وزاريا مصغرا داخل وزارة الخارجية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وأضاف :"كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش .. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي .. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية .. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

وتابع :"تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".