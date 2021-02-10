وكيل "تموين الإسكندرية" يجرى جولات تفتيشية على مكاتب المنتزه

الإسكندرية جاكلين منير

قام اليوم الأربعاء، محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بجولات لمتابعة أعمال مراكز الخدمات التموينية المطورة التابعة لإدارة تموين المنتزه، رافقه خلالها المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن وكيل الوزارة زار مركز "أبو قير" للخدمات التموينية، والمطور من قبل الوزارة، وتفقد أعمال المركز، وكذلك حرص على لقاء المواطنين المتعاملين من خلال المركز والاستماع إلى آرائهم والعمل على حل أى مشاكل تواجه المواطن، وأشاد أهالى منطقة أبو قير بالمستوى العالى فى تقديم الخدمات التموينية من خلال إمكانيات هذا المركز وإدارته من خلال العاملين به، ووجه الشكر إلى زينب سرحان مديرة المركز وفريق العمل التابع لها على المظهر المشرف للمركز وثناء المواطنين عليه.

وتوجه وكيل الوزارة لتفقد مركز خدمات طوسون التموينى وتابع نظام العمل به وكيفية التعامل مع المواطنين والاستماع للعديد من المواطنين وتقديم المساعدة لهم من خلال توجيه فريق عمل المركز، وأشاد بالاحترازات الصحية المتبعة خلال التعامل مع المواطنين ، كما قام وكيل الوزارة بالمرور والتفتيش على بعض مخابز منطقة طوسون والتأكد من أوزان رغيف الخبز والمواصفات الفنية للرغيف لاستمرار تلقى المواطن السكندرى لمنتج تموينى متميز تماشيا مع سياسة الدولة.