وكالة الطاقة الذرية تؤكد إنتاج إيران ليورانيوم مستخدم صناعة السلاح النووى

كتب أحمد عرفة

أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن اليورانيوم الذي أنتجته إيران يستخدم في صناعة سلاح نووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقبلها أكد مراقبون أمميون، أن إيران أنتجت 3,6 جرام من معدن اليورانيوم في منشأة بأصفهان، فيما أكد البيت الأبيض أن على إيران الالتزام بالاتفاق النووى من أجل استئناف الجهود الدبلوماسية معها، وفقا لمصادر إعلامية.



وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاق النووى سيشكل منصة لاتفاق جديد مع إيران بالتنسيق مع الشركاء.. وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، سنتشاور مع الحلفاء والشركاء قبل أى خطوة تتعلق بإيران.

وكانت أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران تمض قدما فى خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم، وذلك بعدما أثارت طهران قلق الدول الغربية باعتزامها إنتاج هذه المادة التى تستخدم فى صنع الأسلحة النووية.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة فى بيان "أبلغ المدير العام رافائيل ماريانو جروسى اليوم الدول الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتطورات الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير لدى إيران لإنتاج معدن اليورانيوم فى إطار هدفها المعلن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل طهران البحثي".

وأضافت "تحققت الوكالة فى الثامن من فبراير من وجود 3.6 جرام من معدن اليورانيوم فى مصنع إنتاج ألواح الوقود فى أصفهان بإيران".