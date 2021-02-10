اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:42 م
خالد صلاح
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وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:42 م
وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم مفاعل نووى _ صورة أرشيفية
فيينا (رويترز)

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران تمض قدما فى خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم، وذلك بعدما أثارت طهران قلق الدول الغربية باعتزامها إنتاج هذه المادة التى تستخدم فى صنع الأسلحة النووية.

 

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة فى بيان "أبلغ المدير العام رافائيل ماريانو جروسى اليوم الدول الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتطورات الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير لدى إيران لإنتاج معدن اليورانيوم فى إطار هدفها المعلن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل طهران البحثي".

 

وأضافت "تحققت الوكالة فى الثامن من فبراير من وجود 3.6 جرام من معدن اليورانيوم فى مصنع إنتاج ألواح الوقود فى أصفهان بإيران".

 


وكالة الطاقة الذرية

إيران

أخبار ايران

إنتاج معدن اليورانيوم

النووي الايرانى

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