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وكالة أسترالية تؤكد وقوع تسونامى بعد زلزال بقوة 7,5 درجة جنوب المحيط الهادى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:53 م
وكالة أسترالية تؤكد وقوع تسونامى بعد زلزال بقوة 7,5 درجة جنوب المحيط الهادى تسونامى
كتب أحمد عرفة

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أكدت وكالة أسترالية وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,5 درجة جنوب المحيط الهادى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سيطر رجال الإطفاء في ولاية أستراليا الغربية على 6 حرائق بجنوب غرب الولاية، مرجحين أن إشعالها تم عمدا، في الوقت الذي ساعدت الأمطار بوقف حريق استمر أسبوعا ودمر 86 منزلا في تلال بيرث.

وذكرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بالولاية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن جميع الحرائق المريبة التي يجري التحقيق بشأنها الآن، بدأت في نفس الوقت تقريبا، وكانت قريبة من بعضها البعض.


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