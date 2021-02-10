وفاة المدير الإدارى بإدارة العلاج الحر بصحة الأقصر متأثرا بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

نعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، شهيد المديرية المدير الإدارى فى إدارة العلاج الحر بالمديرية، والذى توفى صباح اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى:- (تنعى مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بخالص الحزن والأسى شهيد مديرية الشئون الصحية بالأقصر اليوم الأستاذ محمد سيد محمد المدير الإدارى بإدارة العلاج الحر والذى وافته المنية صباح اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد).

وكانت قد شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بدء تلقى مدير المستشفى والفرق الطبية والعاملين داخلها جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد، والمستشار محافظ الأقصر مصطفي ألهم، ووكيل وزارة الصحة دكتور طاهر أيوب.

ومع بدء تقديم جرعات اللقاحات داخل المستشفى تلقى الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك فى خطوة هامة وحاسمة في إتجاه القضاء على الوباء الخطير، كما تم بدء تلقى لقاح فيروس الكورونا لكافة أعضاء الفريق الطبى والعاملين بمستشفى الحميات وذلك تمهيداً لتطعيم جميع الأهالي بمحافظة الأقصر.

وأعرب الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، عن سعادته وفريق العمل ببداية المرحلة الأولى للتسجيل وتلقى لقاح كورونا فى الخطوة التى تأمل إدارة المستشفى أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وانتهاء الأزمة التى سببت شلل العالم كلة لمدة تقترب من العام، ومن جهتها سوف توالى مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد نشر كل ما يستجد عن شروط التسجيل وطريقة التسجيل وأماكن التطعيم وكل الخطوات الآخرى.