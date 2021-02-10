اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية اليمن: العلاقات المصرية اليمنية تاريخية ونثمن دورها بالمنطقة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:49 م
وزير خارجية اليمن: العلاقات المصرية اليمنية تاريخية ونثمن دورها بالمنطقة وزير خارجية اليمن
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، خلال حديثه لبرنامج راى عام على قناة تن، إن العلاقات المصرية اليمنية المصرية علاقات تاريخية واليمن دائما ينظر بعين التقدير العالى والثناء الكبير لدور مصر التاريخى منذ وقوفها مع الثورة اليمنية واختلاط الدم المصرى بدماء اليمنيين.

وأضاف بن مبارك ان دماء الشهداء تعطى أهمية وخصوصية كبيرة للعلاقات الثنائية ، وكذلك العلاقات الاستراتيجية من خلال موقع الدولتين فى البحر الأحمر والسيطرة على مداخلة  تعطى أهمية أخرى لهذه العلاقة

وأشار إلى أن مصر جزءا من التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية، وهناك علاقات متبادلة على كافة المستويات واستقرار مصر هو استقرار للمنظومة العربية بشكل كامل .

 


اليمن

وزير خارجية اليمن

ازمة اليمن

حرب اليمن

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة