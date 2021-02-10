اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكى لليمن سبل التوصل لحل سياسي

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:50 م
وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكى لليمن سبل التوصل لحل سياسي فيصل بن فرحان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سبل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، متابعا: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: ندعم الحلول السياسية لحل أزمات المنطقة، متابعا: نرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

 

وطالب فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بوصع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة، موضحا أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته.


فيصل بن فرحان

اليمن

السعوديه

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية السعودى: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة بايدن.. فيصل بن فرحان: السعودية ستتشاور مع واشنطن بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوى والإدارة الجديدة ستجد أهدافنا مشتركة فيما يخص اليمن

الخميس، 21 يناير 2021 08:24 م

انطلاق الحوار الاستراتيجى السعودى الأمريكى فى واشنطن.. مايك بومبيو: يساهم فى تعزيز الأمن والازدهار الإقليمى والتنمية الاقتصادية.. وفيصل بن فرحان: قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:30 م

الأزمة الليبية حاضرة خلال زيارة وزير الخارجية السعودى للجزائر.. عبد المجيد تبون يستقبل الأمير فيصل بن فرحان ومباحثات شملت تطورات المنطقة.. والسعودية تشدد على أهمية ومحورية دول الجوار الليبى لحل الأزمة

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 07:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة