وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأمريكى لليمن سبل التوصل لحل سياسي

كتب أحمد عرفة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سبل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: نؤكد دعم الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، متابعا: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: ندعم الحلول السياسية لحل أزمات المنطقة، متابعا: نرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وطالب فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بوصع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة، موضحا أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته.