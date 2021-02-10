وزير الخارجية الإماراتى فى رسالة لأنور قرقاش: سوف تبقى ملهمى الذى ينير الطريق

ريهام عبد الله

وجه الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى رسالة للدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية السابق، قائلا: "شكراً لما قدمته للدبلوماسية الإماراتية، وشكراً لكل شىء علمتنى إياه، سوف تبقى ملهمى الذى ينير الطريق".

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "أستاذى منذ كنت طالباً فى الجامعة ورفيق الدرب فى الخارجية، ستفتقدك وزارة الخارجية يا صديقى النبيل.. شكراً لما قدمته للدبلوماسية الإماراتية، وشكراً لكل شىء علمتنى إياه، سوف تبقى ملهمى الذى ينير الطريق".



عبدالله بن زايد

وأجرت الإمارات تعديل وزارى مصغر فى وزارة الخارجية، حيث تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة، وأنور قرقاش مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".