اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:06 ص
خالد صلاح
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وزيرا خارجية البحرين وبلجيكا يبحثان العلاقات الثنائية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:00 ص
وزيرا خارجية البحرين وبلجيكا يبحثان العلاقات الثنائية عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية البحرينى
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى في بلجيكا، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلمز، علاقات التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الزيانى - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عمق علاقات الثنائية بين البلدين .. مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين واستمرار المشاورات السياسية لفتح مجالات أوسع للارتقاء بهذه العلاقات في مختلف المجالات.
 
من جانبها، أشادت ويلمز بالعلاقات الثنائية، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيزها بما يعود بالخير والمنفعة على الجانبين.

البحرين

بلجيكاـ المنامة

أخبار البحرين

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