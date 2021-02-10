نيويورك تايمز ترجح براءة ترامب فى محاكمة "العزل".. وتؤكد: الجمهوريون لا يدعمون الإجراءات

كتبت: نهال أبو السعود

توقعت صحيفة نيويورك تايمز براءة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تهم عزله التي تمت إحالتها من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ رغم إقرار الأخير دستورية تلك المحاكمة برغم انتهاء ولاية ترامب الرئاسية بالفعل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم إنه من المرجح أن تنتهي المحاكمة ببراءة ترامب، حيث يتعين على كل ‏سناتور ديمقراطي مقابل 17 جمهوريا التصويت بـ "نعم" لإدانة الرئيس السابق مشيرة الى ان غالبية ‏الجمهوريين اكدوا في السابق أنهم لا يدعمون إجراءات العزل.‏

وصوت مجلس الشيوخ المنقسم أمس الثلاثاء للمضي في محاكمة العزل الثانية ضد الرئيس السابق ‏دونالد ترامب ، رافضا بفارق ضئيل الاعتراضات الدستورية بعد أن فتح المدعون العموم قضيتهم ‏بشريط فيديو مدته 13 دقيقة يصور أعمال الشغب القاتلة في الكابيتول التي يتهم بالتحريض عليها.‏

وعلى الرغم من أن العرض أذهل أعضاء مجلس الشيوخ انضم ستة جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين ‏في تمهيد الطريق لاستكمال القضية، وكان التصويت من 56 إلى 44 هو المؤشر الثاني في خلال أسبوعين ‏على أن ترامب كان شبه مؤكد أنه سيتم تبرئته.‏

وقال السناتور تيد كروز ، الجمهوري عن ولاية تكساس ، بشكل قاطع: "نتيجة هذه المحاكمة مقدرة ‏سلفًا..ستتم تبرئة الرئيس ترامب".‏

وسيتعين على 17 جمهوريًا التخلي عن ترامب للوصول إلى العدد المطلوب لادانته وهو ثلثي الأعضاء، ‏ومع ذلك ، فإن أعضاء مجلس النواب التسعة الذين حاكموا الرئيس السابق وجهوا حججهم ‏الافتتاحية مباشرة إلى الجمهوريين الذين لديهم سلطة تغيير النتيجة، واستشهدوا بمجموعة من ‏فقهاء القانون للقول إن مجلس الشيوخ ليس فقط لديه الحق في محاكمة رئيس سابق لسوء السلوك ‏الرسمي ، بل إنه ملزم أيضًا بهذا الإجراء

وكان مجلس النواب قد اتهم ترامب في 13 يناير بـ"التحريض على العصيان" فيما يتعلق ‏بأحداث الشغب الدامية في الكابيتول في 6 يناير، فيما تتركز الحجة الرئيسية من قبل الفريق القانوني للرئيس ‏السابق حول أن محاكمة عزله غير دستورية لأنه لم يعد يشغل منصبًا عامًا وهو ما رفضه العديد من ‏علماء القانون هذه النظرية.‏