ننشر أسماء المصابين فى حادث طريق الإسماعيلية - الزقازيق

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بحوالى 22 سيارة إسعاف بقيادة الدكتور حسن درويش، بكافة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل مستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، وإصابة 65 عاملا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين، حيث تبين إصابة كلا من:

ابراهيم عبدالجواد فتحى وكريمة علاء فوزى وراوية فتحى محمد وايناس جادالله على وامانة عطية وهب الله واسماء سامى السيد وعمر منير ابراهيم وميرفت محمد محمد وعلى اسماعيل على واحمد عاشور حسن ورحاب محمد عبدالحفيظ ومنار محمد نور الدين وام هاشم رجب محمد ودعاء السيد عبدالحميد وسامح السيد محمد ونفسية احمد ورضا ابراهيم السيد ومحمد احمد قاسم وهناء عطية احمد والسيد سمير السيد ومحمد عبدالله محمد وحسن عبدالحميد السيد ومحمد حسن ابراهيم ومحمد السيد عبدالوهاب وهبة احمد جمال والاء ياسر عبود ومحمد ابراهيم محمد وصفية صلاح يوسف ونوران اشرف السيد واميرة عادل محمد واحمد محمود التهامى ومحمد سعيد السيد ومحمود فتحى كامل واحمد رضا السيد والسيد ابراهيم محمد ونورهان محمد غريب واسماء عبدالرحمن محمود وفرحات صلاح الدين واحمد على عبدالله وسيد سعيد السيد وابراهيم فتحى عبدالعظيم واسلام محمد عبدالعظيم واحمد سعيد ابراهيم واحمد محمد توفيق وشفاء صابر على ومهدى محمد حسن واحمد حامد عليان ومحمد صلاح احمد والسيد عبدالرحمن محمد وابراهيم عبدالحميد.والسيد عبدالحميد وقاسم عبده محمود ومحمد صلاح محمود وعمر السيد زكريا ومحمد احمد حسين.

جميعهم مصابين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.