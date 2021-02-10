نقابة أطباء الدقهلية تنعى الدكتور محمد رشاد بعد وفاته بكورونا

الدقهلية شريف الديب

نعت نقابه أطباء بالدقهلية الدكتور محمد رشاد استشاري الجراحة العامة بمستشفي بلقاس سابقا، والذي استشهد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهرت عليه الأعراض منذ فترة، ليصل العدد إلى 59 شهيدا فى صفوف الأطباء، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وقد نعي الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، الدكتور محمد رشاد استشاري الجراحة العامة بمستشفي بلقاس سابقا، والذي استشهد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهرت عليه الأعراض منذ فترة، وتم نقله إلى مستشفي العزل بجامعة المنصورة، ولكن استمرت الحالة فى التدهور حتى استشهد بداخل المستشفى.

وأكد نقيب الأطباء أن بوفاة الدكتور محمد رشاد، يرتفع اعداد شهداء البالطو الابيض فى الدقهلية إلى الرقم 59 وهو يعد رقم ضخم وكبير خلال الجائحة، وطالب نقيب الأطباء باتخاذ الإجراءات الاحترازية، لكل الأطباء

يذكر أن بدأت مديرية الصحة بالدقهلية، تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات العزل، والتى يتم التعامل مباشرة مع المرضي.