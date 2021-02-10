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نائب وزير الدفاع السعودى يبحث مع المبعوثين الأمريكى والأممى مستجدات اليمن

الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:33 م
نائب وزير الدفاع السعودى يبحث مع المبعوثين الأمريكى والأممى مستجدات اليمن خالد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

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استقبل نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، مع المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقالت قناة العربية، إن لقاء نائب وزير الدفاع السعودي مع مبعوثي الولايات المتحدة والأمم المتحدة بحث المستجدات اليمنية.

وفى وقت سابق بحث نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، مع المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأكد الأمير خالد بن سلمان للمبعوث الأممي حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

 

 


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