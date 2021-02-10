نائبة جو بايدن: تمرير خطة الإنقاذ سيعمل على تسريع منح لقاح كورونا

ريهام عبد الله

طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس، بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرة إلى أن خطة الإنقاذ ستعمل على تسريع تطعيمات فيروس كورونا، قائلة :"حان الوقت للكونجرس لإتخاذ إجراء".

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ستعمل خطة الإنقاذ الأمريكية على تسريع التطعيمات، يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح واحتواء الوباء، حان الوقت للكونجرس لاتخاذ إجراء".



نائبة جو بايدن

وفى سياق متصل، التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن مجلس الشيوخ وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.