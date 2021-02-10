مياه المنوفية: مقابلات شخصية لتقييم 39 متقدما لمناصب قيادية من العاملين بالشركة

وذكر أن الشركة قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية من بين العاملين بها بوظائف"رؤساء القطاعات – ومديري الإدارات العامة"، كما تم الإعلان عن الشروط العامة لشغل تلك الوظائف حتى يتثنى لمن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة المشار إليها استيفاء طلب شغل الوظيفة وتسليمه إلى الأمانة الفنية للجنة القيادية بقطاع الموارد البشرية بالشركة .

وأكد أن جميع أعمال التقييم والتي ستستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 10، 11يناير 2021 تتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة، فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة والحاجة إلى تطوير كفاءة الكوادر البشرية واختيار قيادات وظيفية مؤهلة لتطوير العمل والمساهمة فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتشكلت لجنة التقييم من كلا من: المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، ومحمد النجار مدير شئون العاملين بالشركة القابضة وانضم للجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس محمد بدوي عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ز عمرو الماحي مدير عام الشئون الإدارية بالشركة القابضة.